В Воскресенске благоустроят сквер «Тигры на льду»

Сквер «Тигры на льду» площадью 1,1 га в Воскресенске благоустроят в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В сквере «Тигры на льду» обновят пешеходные маршруты: сейчас тропы прерываются, тротуары слишком узкие, а покрытия находятся в неудовлетворительном состоянии. Новую сеть дорожек проложат с учетом основных путей движения, маршруты расширят и обустроят нескользким покрытием.

В сквере также приведут в порядок лестницы и пандусы с крутыми уклонами. Построят новые лестницы с аппарелями и пандусами, оборудованными поручнями. В местах пересечения канавы с пешеходными маршрутами обустроят мостики. Сейчас канава не справляется с объемом воды.

Проект предусматривает парковое освещение, видеонаблюдение, площадки для кратковременного и тихого отдыха, а также огражденную площадку для выгула собак с тамбуром и необходимыми малыми архитектурными формами. Работы планируют завершить в 2027 году. Их проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.