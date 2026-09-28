В Ступинском округе откроют цех по выпуску более 2 млн мебельных деталей в год

Новый цех по выпуску металлической мебельной фурнитуры в Ступинском округе готов на 90%. Строительство планируют завершить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Вблизи села Константиновское строят одноэтажный цех площадью более 3 тыс. кв. м. Предприятие будет выпускать свыше 2 млн деталей в год: крепления, держатели, фиксаторы и другую металлическую мебельную фурнитуру.

Сырье будут поставлять литейно-механические заводы Подмосковья. Готовые изделия направят мебельным производствам и в розничную торговлю. Для выпуска продукции используют имеющееся и новое оборудование.

Работы начались в апреле 2025 года. Сейчас к зданию подключают наружные инженерные сети и настраивают технологическое оборудование. Строительство планируют завершить до конца 2026 года. Застройщик — частный предприниматель, надзор за работами ведет Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.