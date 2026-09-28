Девять медорганизаций Подмосковья провели диспансеризацию для жителей

Жители Подмосковья 26 сентября могли пройти диспансеризацию в девяти медицинских организациях. За день этой возможностью воспользовались почти 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 26 сентября, диспансеризацию для жителей проводили девять медицинских организаций Подмосковья. Прием в ряде поликлиник продлили с 9:00 до 00:00. Акция также проходила в парках.

«Понимая, что в будние дни не каждый может найти время для диспансеризации, 26 сентября мы расширили формат акции: к работе в парках добавился прием в поликлиниках. За прошедшую субботу этой возможностью воспользовались почти 1,5 тыс. человек, а в общей сложности за время акции — более 5,7 тыс.», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для жителей также провели занятия в «Школах здоровья». Специалисты рассказали о профилактике заболеваний, контроле ключевых показателей здоровья и снижении риска хронических заболеваний. Участников обучили оказанию первой помощи и измерению артериального давления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.