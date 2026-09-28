Мособлизбирком признал выборы состоявшимися и действительными

Установлен количественный состав. В Московскую областную думу избрано 50 депутатов, в том числе:

▪️ 25 депутатов — по единому избирательному округу;

▪️ 25 депутатов 1 по одномандатным избирательным округам.

Решение комиссии и список избранных депутатов опубликован в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области» и на портале Избирательной комиссии Московской области.

По итогам голосования мандаты распределились между пятью партиями.

Больше всего мест получила «Единая Россия» — 39 мандатов. КПРФ провела в парламент 5 депутатов, ЛДПР — 3. Еще 2 мандата достались «Новым людям», а «Справедливая Россия» получила 1 мандат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России», где были подведены предварительные итоги Единого дня голосования.

Воробьев подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.

«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подытожил Воробьев.

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