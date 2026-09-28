Сбер предложил детям стать дизайнерами своих банковских карт

Дети теперь могут сами создать дизайн своих детских СберКарт. Яркая, строгая, с любимыми персонажами, мемами или надписями — банковская карта может быть такой же уникальной, как и ее владелец. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стать дизайнером карты просто. Для этого необходимо воспользоваться онлайн-конструктором на сайте Сбера. Можно выбрать любой фон и добавить стикеры: в коллекции есть разные персонажи, яркие эмодзи и популярные фразы.

С помощью детской СберКарты ребенок может самостоятельно оплачивать покупки, а родители — следить за его финансовыми операциями в СберБанк Онлайн. В приложении СберKids дети могут видеть свои траты, копить, переводить деньги, платить онлайн, учиться с виртуальным ассистентом и знакомиться с основами финансовой грамотности.

Создание оформления и выпуск уникальной карты бесплатны. Когда дизайн будет готов, родитель сможет заказать карту на сайте Сбера и забрать ее в отделении.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).