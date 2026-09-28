Более 200 детей из Мытищ вышли на турслет в округе Пушкино

Туристический слет для более 200 детей из Мытищ стартовал 26 сентября на Левковской горе в городском округе Пушкино. Его приурочили ко Всемирному дню туризма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всемирный день туризма ежегодно отмечают 27 сентября. В 2026 году он выпал на воскресенье, а днем ранее на Левковской горе стартовал слет учащихся образовательных учреждений городского округа Мытищи. В нем приняли участие более 200 детей разного возраста.

Поход организовал детско-юношеский клуб «Галактика». Организаторы заранее продумали маршрут и выдали участникам инструкции и карты. Педагогам помогали родители.

«Поход был достаточно активным, и физическая нагрузка чувствовалась уже на второй день. В походе ребята сблизились с другими участниками, что создало особую атмосферу дружбы и взаимопомощи», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮЦ «Галактика» Галина Вольская.

По словам Вольской, участникам запомнились виды леса и рек. Она отметила, что поход оставил у детей положительные впечатления.

В Московской области реализуется программа гражданско-патриотического воспитания и общественно-полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие». В рамках программы совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» с 2024 года реализуется проект «Походы Первых – Больше, чем путешествие».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.