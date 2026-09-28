Очевидцы вспомнили беспорядки и концерт Metallica в Тушино

Очевидцы вспомнили, как в сентябре 1991 года праздничная атмосфера на фестивале Monsters of Rock в Тушино сменилась беспорядками, сообщает Life.ru .

Москвич Валентин узнал о фестивале от одногруппника и вместо занятий поехал с друзьями в Тушино. Еды на площадке почти не было, поэтому они взяли мороженое и несколько трехлитровых банок пива.

По словам другого очевидца, Михаила, сначала незнакомые люди знакомились, обнимались и поздравляли друг друга. К выступлению Pantera в сторону оцепления милиции и военнослужащих полетели стеклянные бутылки. Некоторых пострадавших выводили с поля, но позже агрессия стихла.

Когда заиграла Metallica, толпа закричала, а некоторые зрители заплакали, вспоминает Михаил. Ее выступление стало для него кульминацией фестиваля.

Вечер завершили AC/DC — с декорациями, пиротехникой и пушками. Спустя 35 лет очевидцам масштаб фестиваля по-прежнему кажется почти нереальным.

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