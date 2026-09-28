Концерт Metallica в Тушино изменил жизнь Александра Ключника

После фестиваля Monsters of Rock 28 сентября 1991 года Александр Ключник решил остаться в Москве, а не возвращаться в Казахстан, сообщает Life.ru .

Ключник родился в городе Шевченко (ныне Актау) и слушал Metallica с 12 лет. Узнав о возможном концерте, он отправился в Москву, не дожидаясь официального подтверждения. Паспорта у 16-летнего подростка еще не было — только свидетельство о рождении. Дорога с четырьмя пересадками заняла около трех суток; до фестиваля он ночевал на Казанском вокзале.

«Я был настолько заряжен этой идеей, настолько хотел попасть на этот концерт, что все сложности воспринимались просто как часть пути», — вспоминал Ключник.

В Тушино выступили Metallica, AC/DC, Pantera, The Black Crowes и Э.С.Т. Фестиваль собрал сотни тысяч зрителей, но их точное число остается предметом споров.

«Я был настолько под впечатлением от этого концерта, что понял: обратно в Казахстан я не хочу», — рассказал Ключник.

Через несколько месяцев он снял первое жилье в Москве и работал на рынках. На первые серьезные деньги Ключник купил аудиосистему. Спустя 35 лет он считает поездку моментом, когда впервые ощутил, насколько велик мир за пределами привычной жизни.

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