На Monsters of Rock солдата выдала любовь к AC/DC

На фестивале Monsters of Rock в Тушино в 1991 году зритель заметил, как солдат Александр Володкевич двигался в ритм музыки AC/DC, сообщает Life.ru .

Володкевич, служивший во внутренних войсках МВД, рассказал, что военные не ожидали такого числа зрителей. Они должны были сдерживать толпу, защищать зрителей и музыкантов. По его словам, четких инструкций на случай серьезных беспорядков сначала не было, а каски и милицейские дубинки выдали ближе к концу фестиваля. Позднее часть солдат направили в толпу: они вставали спина к спине в два ряда, разделяя зрителей.

Когда AC/DC заиграли Highway to Hell, Володкевич не смог устоять на месте.

«Меня волей-неволей начало потряхивать», — вспоминал он.

«Это не мент!» — закричал один из зрителей, заметив солдата.

Володкевич также запомнил поклонницу AC/DC примерно 65 лет: в бандане группы и перчатках без пальцев она кричала вместе с другими зрителями. По его словам, женщину бросились фотографировать корреспонденты. Фестиваль охраняли тысячи военных и милиционеров; сводка того времени зафиксировала десятки пострадавших и задержанных.

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