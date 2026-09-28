Мизулина: мошенники заражают телефоны подростков вирусом под видом опроса

Мошенники начали использовать новую схему, чтобы обманывать несовершеннолетних: они маскируются под промоутеров Яндекса, просят подростков принять участие в опросе, а затем заражают их смартфоны вредоносными программами. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале .

К ней обратилась восьмиклассница из Новокузнецка. К девочке и ее сверстнице на улице подошел молодой парень, который представился «промоутером Яндекса». Он предложил школьницам пройти соцопрос прямо на телефоне, пообещав дать за это 100 рублей бонусами.

В процессе разговора парень сильно давил на девочек, торопил, а также предложил им ввести номер телефона в ячейки на сайте, который оказался поддельным. Подруга восьмиклассницы дала молодому человеку свой Android, а он начал скачивать странные файлы, чтобы потом взломать гаджет и воровать деньги с банковских карт. Девочки вовремя заметили это и забрали смартфон, а парень после этого пошел «окучивать» других школьников.

«Будьте осторожнее. Не надо отдавать посторонним людям свой смартфон», — призвала Мизулина.

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