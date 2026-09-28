Семьи участников спецоперации встретились в Можайском округе

Семьи участников спецоперации 27 сентября собрались в парке «Ривьера» в Можайском округе. Для пяти семей организовали фотосессию, а ветераны написали письма бойцам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла 27 сентября в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера». В ней приняли участие пять семей участников специальной военной операции из Можайского округа. Для них организовали профессиональную фотосессию. В подготовке мероприятия участвовала социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

Ветераны спецоперации написали письма военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения. В ближайшее время письма передадут бойцам с очередным гуманитарным грузом.

«Очень важно, чтобы семьи наших защитников чувствовали заботу и внимание в повседневной жизни. Такие встречи помогают им понять, что они не одни», — отметила Галина Аксенова.

По ее словам, поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья», направленного на укрепление традиционных ценностей и поддержку всех поколений.

Семьям участников спецоперации также оказывают регулярную помощь. Каждую третью пятницу месяца в военном комиссариате проходят бесплатные юридические консультации. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» проводит в здании администрации Можайского округа забор генетического материала у родственников пропавших без вести военнослужащих. Эта процедура помогает установить их судьбу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.