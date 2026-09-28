Парк «Авангард» в Электростали представил программу на неделю

Парк «Авангард» в Электростали проведет с 29 сентября по 4 октября тренировки, музыкальную викторину и концерт вокального коллектива «Эльстудио», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник, 29 сентября, в 15:00 на спортивной площадке парка пройдет разминка. В четверг, 1 октября, в 16:00 состоится кросс с участием футбольного отделения спортивной школы олимпийского резерва «КРИСТАЛЛ-ВОСТОК».

В пятницу, 2 октября, в 12:00 в павильоне начнется музыкальная викторина «В ритме квиза». В 15:00 на спортивной площадке пройдет разминка, а в 16:00 — открытая тренировка по дзюдо. В субботу в 9:00 стартует дружеская пробежка «5 верст» для любителей бега всех возрастов.

В воскресенье, 4 октября, в 9:00 начнется открытая тренировка по легкой атлетике. В 16:00 вокальный коллектив «Эльстудио» выступит с концертной программой. Возрастное ограничение — 0+.

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