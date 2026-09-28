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Прощание с Сергеем Соседовым состоится в Москве 30 сентября

Церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым запланирована на 30 сентября, сообщает ТАСС .

Прощание состоится по адресу: Москва, ул. Рябиновая, д. 24. Церемония начнется в 11:00.

Коллеги, поклонники, близкие и родные будут провожать Соседова в последний путь.

Музыкальный критик скончался 23 сентября на 59-м году жизни. В тот момент он находился в Якутии и должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Причиной смерти мужчины стал несчастный случай — он упал и сильно ударился головой.

Ранее сообщалось, что Соседова планировали похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области.

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