Прощание с Сергеем Соседовым состоится в Москве 30 сентября
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Церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым запланирована на 30 сентября, сообщает ТАСС.
Прощание состоится по адресу: Москва, ул. Рябиновая, д. 24. Церемония начнется в 11:00.
Коллеги, поклонники, близкие и родные будут провожать Соседова в последний путь.
Музыкальный критик скончался 23 сентября на 59-м году жизни. В тот момент он находился в Якутии и должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Причиной смерти мужчины стал несчастный случай — он упал и сильно ударился головой.
Ранее сообщалось, что Соседова планировали похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области.
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