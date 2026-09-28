Инспекторы провели рейд на станции Селятино в Наро-Фоминском округе

Сотрудники административно-пассажирской инспекции 28 сентября 2026 года провели рейд по безопасности на станции Селятино в Наро-Фоминском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья провели совместный профилактический рейд на железнодорожной станции Селятино. В нем участвовали представители комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа, руководство ЦППК, МДПО РЖД и сотрудники территориального управления Селятино.

Пассажирам напомнили о правилах безопасности на железной дороге, провели с ними беседы и раздали 58 информационных листовок. Регулярные профилактические меры помогают снизить риск травм.

ГКУ АПИ МО напоминает: переходить пути можно только по оборудованным переходам, мостам или на зеленый сигнал светофора. При приближении к путям нужно снять наушники и капюшон и не отвлекаться на телефон. На платформе нельзя заступать за ограничительную линию до полной остановки поезда. Запрещено пролезать под вагонами и перелезать через сочленения поездов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.