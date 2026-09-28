Автосервис ответит за поломку машины в день выдачи при своей ошибке

Если машина сломалась в день выдачи из ремонта по вине сервиса, владелец может потребовать устранить недостаток и возместить расходы, сообщает RT .

Старший преподаватель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников пояснил: сервис отвечает за ошибки мастера, неправильную сборку и дефект предоставленной им детали. Решающую роль играет техническая причина поломки, а не время ее появления.

При действующей гарантии сервис должен доказать, что неисправность возникла после выдачи машины из-за неправильной эксплуатации, вмешательства посторонних или непреодолимой силы. Без гарантии связь поломки с ремонтом подтверждает владелец. При споре причину установит автотехническая экспертиза.

Юрист посоветовал остановить машину, снять на фото и видео ее состояние, показания приборов и место остановки, сохранить заказ-наряд, акт, чеки и переписку. Затем нужно письменно уведомить сервис и пригласить его представителя на осмотр. До фиксации состояния не стоит отдавать автомобиль в другую мастерскую.

Владелец может потребовать бесплатного исправления работы, снижения цены или возмещения расходов на ремонт в другом месте. Существенный недостаток или нарушение указанного владельцем разумного срока дает право вернуть плату и взыскать убытки, включая расходы на эвакуатор и экспертизу.

«Денежное требование сервис должен выполнить за десять дней. После этого владелец может обратиться в суд за неустойкой, компенсацией морального вреда и потребительским штрафом», — заключил юрист.

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