Врач назвала заразные кожные заболевания в детских коллективах Подмосковья

Врач-дерматовенеролог Марина Ленивкина рассказала, какие кожные инфекции могут распространяться в школах, детских садах и спортивных секциях Подмосковья с началом учебного года и при каких симптомах нужно обратиться к специалисту, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С началом учебного года дети возвращаются в школы, детские сады, кружки и секции. Тесный контакт, общие раздевалки, спортивный инвентарь и личные вещи могут способствовать передаче кожных инфекций. Первые проявления иногда напоминают обычное раздражение.

В коллективах могут распространяться грибковые инфекции кожи, импетиго, чесотка, контагиозный моллюск и вирусные бородавки. Для грибковых инфекций характерны шелушение, покраснение и округлые очаги на коже, для импетиго — пузырьки и корочки. Чесотка вызывает сильный зуд, часто усиливающийся вечером и ночью, а контагиозный моллюск обычно проявляется небольшими узелками.

«Не стоит ждать, пока высыпания станут выраженными или начнут распространяться. Если появились новые элементы, зуд, шелушение, корочки или другие изменения кожи, необходим осмотр специалиста. Внешне похожие проявления могут быть признаками разных заболеваний, поэтому самостоятельно определять их причину и начинать лечение не следует», — отметила врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Марина Ленивкина.

Одни инфекции передаются при контакте с кожей заболевшего, другие — через общие предметы. Риск особенно высок в спортивных секциях с тесным физическим контактом. Схожие симптомы у нескольких детей могут указывать на распространение инфекции в коллективе.

При высыпаниях, сильном зуде, шелушении, воспалении и других необычных изменениях кожи нужно обратиться к врачу-дерматовенерологу. Своевременная диагностика помогает подобрать лечение и снизить риск распространения инфекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.