«Гиперглобус» вложит более 4 млрд руб в новый гипермаркет в Подмосковье

Компания ООО «Гиперглобус» вложит более 4 млрд рублей в строительство гипермаркета в Подмосковье. Объект планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2027 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадь нового торгового комплекса составит 24 тыс. кв. м. Около трети пространства займет торговый зал. На остальной площади разместятся ресторан на 600 мест, производственные цеха полного цикла и складские зоны.

В 2026 году объем прямых инвестиций компании достигнет 5 млрд рублей. После открытия нового объекта сеть будет насчитывать 22 гипермаркета, а совокупные прямые инвестиции ритейлера в России превысят 100 млрд рублей. Первый гипермаркет «Глобус» в стране открылся в 2006 году в подмосковном Щелкове.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что расширение торговых сетей способствует созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и повышению доступности товаров. Собственное производство в торговых комплексах также стимулирует спрос на сырье и сотрудничество с местными сельхозпроизводителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.