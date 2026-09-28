Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
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Президент РФ Владимир Путин указом освободил Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Решение было принято в связи с избранием Савельева депутатом Госдумы.
«Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва», — говорится в указе.
Указ вступил в силу с 28 сентября.
Савельев занимал пост вице-премьера с 2024 года. До этого он был министром транспорта (с 2020 по 2024 годы).
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