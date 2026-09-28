Полиция Подольска показала служебных собак и технику в парке Талалихина

Сотрудники полиции 26 сентября провели акцию «Один день с полицией» в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Жители увидели работу кинологов и полицейскую технику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На акции сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и кинологического центра УМВД России по городскому округу Подольск рассказали о своей работе. Дети и взрослые посидели в патрульных машинах, включили сирены, примерили шлемы и бронежилеты.

Полицейские показали автомат АК-74 и снайперскую винтовку СВД, объяснили, как устроены щиты, наручники и электрошокеры. Затем выступили кинологи. В их центре служат 27 собак, в том числе немецкие и бельгийские овчарки, черные терьеры и спаниели. Девятилетняя Аля, обученная искать взрывчатые вещества, выполнила команды и элементы дрессировки. Кинологи также представили семилетнюю Миру, которая ищет запрещенные вещества. Веста показала задержание условного вооруженного правонарушителя.

«Я первый раз в жизни примерял настоящий бронежилет и сидел в патрульной машине с включенной сиреной! А еще нам разрешили погладить служебных собак и показали, как они ищут вещи. Когда вырасту, тоже хочу служить в полиции или стать кинологом!» — рассказал 10-летний житель округа Артем Рысин.

Сотни подольчан познакомились с работой полиции и повторили основные правила личной и дорожной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.