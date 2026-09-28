Бродячие собаки загрызли скот и птицу заслуженного шахтера в Новокузнецке

В Новокузнецке стая собак за несколько недель уничтожила скот и птицу заслуженного шахтера, инвалида III группы, сообщает СтальМедиа .

Дочь шахтера Анастасия передала изданию видеозаписи последствий нападений на подворье отца в частном секторе Садопарк. Первый случай произошел 13 июня 2026 года на улице Стволовой: собаки загрызли козу, пять индюков, пять гусей и двух уток.

1 июля стая вернулась и загрызла оставшихся 17 кур и петуха. Это произошло на глазах у внуков пенсионера. По словам Анастасии, прибывшие полицейские зафиксировали гибель птицы.

Семья обращалась в мэрию Новокузнецка и сообщала о нападениях. Анастасия оценила материальный ущерб и моральный вред более чем в 125 тыс. рублей. По ее словам, семья не получила компенсацию.

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