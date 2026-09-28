Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил о том, что туризм вошел в число наиболее быстрорастущих отраслей российской экономики, пишет « Газета.ru ».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» стал одним из драйверов развития внутреннего туризма.

«Вклад отрасли в ВВП России по итогам прошлого года превысил 3%. Благодаря этому в России создаются новые курорты, гостиницы и точки притяжения. Желаю нашим гражданам больше путешествовать, узнавать разные регионы и историю великих ученых, писателей, героев и каждый раз убеждаться в невероятной красоте и многогранности нашей страны», — заявил Чернышенко.

Также зампред отметил, что в рамках проекта государственно-частного партнерства «Пять морей и озеро Байкал» в 10 субъектах России строятся 12 круглогодичных морских курортов. Реализация проекта должна увеличить номерной фонд на 77 тыс. мест, создать более 88 тыс. рабочих мест и привлечь около 10 млн дополнительных туристов ежегодно.

«Одна из наиболее востребованных мер поддержки — программа льготного кредитования, в рамках которой реализуются 340 инвестпроектов общей стоимостью 1,6 трлн рублей. При этом более 50 проектов уже ввели в эксплуатацию в 27 регионах. В их число вошли современные гостиницы, аквапарки и горнолыжные комплексы», — сказал Чернышенко.

Помимо этого, Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что отдельным направлением является патриотический туризм. Он сослался на слова президента России Владимира Путина о необходимости формировать у граждан знания о стране, ее культуре, истории и традициях.

В рамках Десятилетия науки и технологий уже создали около 110 маршрутов в 35 регионах. Данные проекты помогают детям и молодежи задуматься о карьере в сфере исследований и разработок, а взрослым путешественникам — вновь испытать гордость за страну.