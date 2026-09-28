В Серпухове провели День семейного здоровья в поликлинике № 7

Жители Серпухова прошли диспансеризацию и получили консультации врачей во время Дня семейного здоровья в поликлинике № 7, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлинике № 7 городского округа Серпухов прошел День семейного здоровья. Пациенты прошли диспансеризацию, получили консультации терапевтов и узких специалистов. Женщины смогли пройти обследование репродуктивного здоровья: осмотр гинеколога, анализы и УЗИ органов малого таза.

Специалисты роддомов Серпухова и Подольска рассказали будущим мамам о подготовке к родам. С начала 2026 года два роддома работают как единая команда и оказывают помощь от постановки на учет до послеродового периода. Для помощи при патологиях и преждевременных родах у специалистов есть необходимое оборудование.

«Наша задача — чтобы женщина чувствовала: она не одна. От первой консультации до выписки с малышом мы рядом», — отметил главный врач Александр Скобенников.

На мастер-классе специалисты показали будущим родителям, как пеленать новорожденного и ухаживать за ним. Будущие отцы отработали навыки на куклах. Заведующая Серпуховским роддомом Светлана Рудь провела День открытых дверей и рассказала о «Школе материнства». Врачи пригласили будущих родителей в роддом, а женщин призвали регулярно проверять здоровье.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.