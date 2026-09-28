Жила с отцом: что известно о замороженной в холодильнике волгоградке

Молодая девушка, чей труп нашли в холодильнике в Волжском Волгоградской области, проживала с отцом. Мужчина уже уехал из города, сообщает Baza .

Девушка училась на втором курсе политехнического колледжа. Она жила в квартире на улице Кирова вместе со своим отцом. Предположительно, именно он был последним, кто видел ее живой. Некоторое время назад мама девушки скончалась от продолжительной болезни.

Труп 18-летней студентки нашли в позе эмбриона в холодильнике, который перестал морозить из-за отключения электричества.

Это произошло после того, как другие жильцы пожаловались на вонь из квартиры соседа и вызвали специалистов. Те и сделали страшную находку, вскрыв жилье.

К моменту, когда студентку нашли мертвой, ее отец покинул город. Правоохранители разыскивают его. Возбуждено уголовное дело.

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