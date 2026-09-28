Соседи задыхались от запаха: тело девушки нашли в холодильнике под Волгоградом

В Волжском Волгоградской области в квартире местного жителя нашли тело девушки. Оно было спрятано в холодильнике, который перестал морозить из-за отключения электричества, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что владелец квартиры долгое время не платил за свет. Когда ему отключили питание, он подключился к электрощитовой в общем подъезде. Недовольные квитанциями с непривычными цифрами соседи начали разбираться в случившемся и жаловаться.

«Видимо, когда ему отключили свет, холодильник потек, началась вонь. Соседи забили тревогу, так как невозможно было дышать. Через несколько дней специалисты приехали и вскрыли квартиру, а там такой ужас», — сообщил осведомленный источник.

Вызванные в квартиру специалисты обнаружили в холодильнике тело девушки, сложенное целиком из-за того, что была миниатюрного телосложения. Теперь в обстоятельствах убийства разбирается Следственный комитет Волгоградской области, уголовное дело по факту случившегося уже возбудили.

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