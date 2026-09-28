Воропанов доложил Воробьеву о подготовке к отопительному сезону

«Пока у нас в центральной полосе все благоприятно (по погоде — ред.). Но это ни в коем случае не останавливает или не делает менее актуальными все те программы, которые мы традиционно реализуем, поэтому, Сергей Александрович, расскажите, какие у вас беспокойства, какие вы видите достижения и что сегодня является главным приоритетом при начале отопительного сезона», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Воропанов отметил, что подготовку к отопительному сезону специалисты разделили на четыре этапа. Первый этап был проделан до 10 сентября. К этой дате были подготовлены все источники тепла, сети и внутридомовые системы готовятся.

«Наверное, одно из самых главных мероприятий, конечно, это реализация госпрограммы и гидравлические испытания. Вторая отчетная дата, второй такой рубеж — это проведение пробных топок с 15 сентября», — рассказал Воропанов.

Третий этап подготовки к отопительному сезону продлится до 1 октября. Специалисты активно устраняют все выявленные неисправности оборудования и развоздушивают системы отопления.

Четвертым этапом станет запуск отопления, который начнется с 1 октября. Эксперты готовят к осеннее-зимнему сезону 52 тыс. МКД, почти 6 тыс. социально значимых объектов тепловой сети, также почти 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов (ЦТП), более 10,5 тыс. км тепловых сетей, 18,5 тыс. км сетей водоснабжения и 14,9 км сетей водоотведения.

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