Педагог из Раменского выступает в финале конкурса «Мастер года»

Преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский представляет Подмосковье в финале Всероссийского конкурса «Мастер года — 2026», который начался 28 сентября в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Никита Ангеловский победил в региональном этапе конкурса среди педагогов системы среднего профессионального образования. В финал вышли 89 преподавателей из 89 регионов Российской Федерации. Испытания продлятся до 2 октября.

Ангеловский участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» по направлению «Радиоэлектроника», руководит центром дополнительного образования «Инженерный центр «Первопроходец» и разрабатывает образовательные программы и цифровой контент по радиоэлектронике.

Программа финала включает церемонию открытия и пленарное заседание «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО». Участникам предстоит провести открытый урок и решить образовательные кейсы. Ангеловский проведет занятие на тему «Монтаж и пусконаладка систем позиционирования альтернативной энергетики».

По итогам двух испытаний федеральная конкурсная комиссия выберет десять финалистов. Они примут участие в заключительном конкурсе «Влюбить в профессию» и представят свои идеи о том, как заинтересовать молодежь специальностями среднего профессионального образования.

Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Его организуют министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.