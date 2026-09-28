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Тульский графолог изучила почерки SHAMANа, Жириновского и Грефа

Общество

Графолог и клинический психолог Светлана Глумова составила психологические портреты Ярослава Дронова, Владимира Жириновского и Германа Грефа по их почеркам, сообщает телеканал «Первый Тульский».

Глумова начала с Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. Певец родился в Тульской области. По мнению специалиста, ровный и сдержанный почерк говорит о самоконтроле Дронова. Глумова считает, что ему важны внимание и одобрение окружающих.

Почерк Владимира Жириновского графолог назвала резким, импульсивным и трудным для чтения. По ее оценке, политик обладал ярким характером, интуицией и лидерскими качествами, быстро принимал жесткие решения и эффективно работал в кризисных ситуациях.

Почерк Германа Грефа, по словам Глумовой, отличается краткостью и упрощениями. Специалист связывает эти черты со сдержанностью и прагматичностью. Она также отметила стратегическое мышление Грефа и его интерес к цифрам и финансам.

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