Минздрав Подмосковья объяснил способы кормления через гастростому

Специалисты рассказали, как кормить человека через гастростому дома шприцевым и гравитационным способами. Выбрать подходящий режим поможет врач или патронажная медсестра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для кормления через гастростому дома используют два способа: шприцевый и гравитационный. При шприцевом способе питательную смесь вводят через порт гастростомы отдельными порциями несколько раз в день. Обычно используют шприц объемом 60 мл или шприц Жане. Смесь вводят медленно, порциями по 20–30 мл с интервалами. Одно кормление занимает 20–30 минут, за день проводят 4–6 кормлений. Между ними пациент не зависит от оборудования.

При гравитационном способе смесь поступает в желудок самотеком. К гастростоме присоединяют систему с контейнером или воронку, которую размещают выше уровня пациента. Скорость поступления смеси регулируют зажимом. Этот способ может снизить риск тошноты и дискомфорта и подходит пациентам, которые плохо переносят кормление шприцем.

«Врач или патронажная медсестра помогут определить оптимальный режим, учитывая состояние желудка, активность пациента и удобство для семьи», — пояснила главный внештатный специалист Минздрава Московской области по паллиативной помощи Ирина Ушканенко.

Вопросы о паллиативной помощи можно задать по круглосуточной горячей линии Московской области: +7 (498) 683-83-83.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин «скорой», — сказал губернатор.