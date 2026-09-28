В Подмосковье завершили капитальный ремонт 622 домов

С начала 2026 года в Подмосковье завершили капитальный ремонт 622 многоквартирных домов по региональной программе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольшая доля работ по годовому плану выполнена в Волоколамском, Краснознаменске и Молодежном — по 100%. В Бронницах показатель составил 83%, в Талдомском — 81%, в Чехове — 77%. Специалисты ремонтируют кровли, обновляют фасады и внутренние инженерные системы.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В 2026 году в реестр квалифицированных подрядных организаций дополнительно включили 116 подрядчиков. К работам также допустили муниципальные управляющие компании. В регионе запустили систему технического обследования с применением искусственного интеллекта и программу дополнительного обследования домов. Все этапы проектов, от заключения договора до оплаты, сопровождают в ручном режиме. Для координации работ организовали более 90 еженедельных межведомственных штабов.

Одно из направлений капремонта — замена лифтов после 25 лет эксплуатации. Работы включают ремонт шахт, приведение в порядок машинных и технических помещений, обновление инженерных систем. Решение о замене принимают после проверки тросов, тормозов, дверей, электрооборудования и других узлов. Если лифт исправен, срок его эксплуатации могут продлить на пять лет. При значительном износе муниципалитет направляет заявку на включение дома в программу капремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.