Художники Воскресенска открыли выставку «Дыхание осени»

На выставке «Дыхание осени» во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске представлены осенние пейзажи художников объединения «Арт-движение». Экспозиция открыта для посещения до 23 октября. Возрастное ограничение: 0+.

На открытии выступили члены «Союза художников России» и объединения «Арт-движение»: руководитель союза Наталья Черникова, Алфия Мокшина и Сергей Мумляков. Участники литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова Ольга Новикова, Людмила Чебышева и Алексей Лавров прочитали стихи об осени.

Для гостей выступили Дмитрий Шкуратов, Ольга Бурыкина и народный коллектив — вокальный ансамбль «Надежда» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Валентины Якуниной.

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