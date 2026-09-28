В Серпуховском округе больница запустила цифровой маммограф

Новый цифровой маммограф начал работать во взрослом поликлиническом отделении № 6 Серпуховской больницы. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый цифровой маммограф установили во взрослом поликлиническом отделении № 6 Серпуховской больницы. На покупку оборудования направили более 20,8 млн рублей.

«Раннее выявление онкологических заболеваний напрямую влияет на успех лечения. Особенно важно регулярно проходить маммографию женщинам старше 40 лет — это позволяет выявить патологии на начальной стадии», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Записаться на исследование можно через региональный портал «Здоровье» или по телефону 122. Женщинам старше 40 лет доступна самостоятельная запись, если с предыдущей маммографии прошло более двух лет. В остальных случаях необходимо направление лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.