В Подольске провели пятую гаражную распродажу с живой музыкой

Жители Подольска 26 сентября обменялись вещами на пятой гаражной распродаже в культурно-досуговом центре «Южный». Экологическую акцию в этот раз объединили с творческим квартирником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятая гаражная распродажа прошла 26 сентября в культурно-досуговом центре «Южный» в Подольске. Жители принесли чистую одежду, обувь, украшения, предметы интерьера, посуду и книги в хорошем состоянии. Понравившиеся вещи участники забирали бесплатно.

Организаторы проводят такие встречи второй год — по три маркета в год. По их словам, проект помогает жителям передать ненужные им вещи другим людям и сократить количество отходов. В этот раз обмен объединили с квартирником, чтобы привлечь новых участников.

«У людей есть запрос на то, чтобы расхламиться и передать хорошие вещи тем, кому они нужнее. Если посмотреть, какой объем вещей проходит через нас, трудно представить, что все это могло оказаться на свалке», — рассказала культорганизатор КДЦ «Южный» Наталья Сулима.

На квартирнике для участников прозвучала живая музыка. По словам организаторов, благодаря встрече десятки вещей нашли новых владельцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.