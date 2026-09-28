Спасатели Подольска устроили праздник для 12-летней девочки

Сотрудники 7-й пожарно-спасательной части Подольска 26 сентября пригласили на экскурсию 12-летнюю девочку, которая мечтает работать диспетчером пожарной охраны. В день рождения ей показали технику и прокатили на штабном автомобиле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девочка уже четыре года мечтает работать диспетчером пожарной охраны. По состоянию здоровья она не сможет служить в строевых подразделениях, поэтому сотрудники 7-й пожарно-спасательной части Подольска решили поддержать ее в день 12-летия.

Именинницу и ее маму пригласили в часть. Гостям показали пожарную технику и оборудование, после чего девочку прокатили по улицам города на новом штабном автомобиле гарнизона.

«Сегодня нашей гостье исполнилось 12 лет. Она давно мечтает быть пожарным, но из-за здоровья эта цель неосуществима. Мы решили поддержать ребенка, подарить праздник и прокатить на служебной машине», — отметил начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Тихонов.

После поездки дежурная смена устроила чаепитие с тортом. Руководство гарнизона подарило девочке набор «Юный пожарный», а сотрудники отдела надзорной деятельности вручили автономные пожарные извещатели для установки дома.

«Дочка четыре года мечтает о пожарной службе, и сегодня ее мечта исполнилась. Спасибо коллективу части за теплый прием, внимание и за то, что показали и объяснили, как устроена их работа», — поделилась мама девочки Татьяна Мадеева.

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«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.