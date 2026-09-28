Автоэксперт рассказал, как написать перекрывшему выезд водителю на «Госуслугах»

Сервис «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства» позволяет написать водителю, если его машина мешает проезду или выезду. Но способ поможет, только если владелец автомобиля пользуется сервисом и находится на связи.

Попов отметил, что такая парковка может нарушать правила дорожного движения. Он посоветовал сфотографировать автомобиль так, чтобы были видны место происшествия и государственный регистрационный знак, а затем направить заявление в Госавтоинспекцию.

«Но то, что вы сейчас, в моменте, не сможете освободить выезд, — это совершенно очевидно. Это элемент коммуникации с соседями, на самом деле», — отметил Попов.

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