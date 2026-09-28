Машаров объяснил, как прописаться на даче после смены статуса дома

Постоянную регистрацию в садовом доме можно оформить только после признания его жилым, сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров, сообщает RT .

По словам Машарова, садовый дом часто рассчитан только на летнее проживание: в нем может не быть отопления, водоснабжения, газа или электричества. Для регистрации дом должен подходить для жизни круглый год.

Участок под домом должен находиться в населенном пункте и быть предназначен для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Подойдут и сельскохозяйственные земли для садоводства. Если в выписке из Единого государственного реестра недвижимости указано «для ведения огородничества», прописаться не получится.

Жилой дом должен быть капитальным: иметь заглубленный фундамент, который нельзя демонтировать без ущерба зданию, а также отопление, водопровод, канализацию и электричество. Срок эксплуатации дома должен превышать десять лет, пояснил Машаров.

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