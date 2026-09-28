В Подмосковье врачи обсудили качество жизни пациентов с ВИЧ

Межрегиональная конференция «ВИЧ-медицина 2026» объединила в Подмосковье врачей и экспертов со всей России. Участники обсудили, как обеспечить людям с ВИЧ не только долгую, но и полноценную жизнь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области прошла межрегиональная научно-практическая конференция «ВИЧ-медицина 2026». Она объединила инфекционистов, терапевтов, кардиологов, онкологов, неврологов, нефрологов, акушеров-гинекологов, психиатров, дерматовенерологов, фтизиатров, специалистов по общественному здоровью и других экспертов со всей России.

К участникам обратились заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова, главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус и главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции в Центральном федеральном округе Елена Цыганова.

«Продлить жизнь пациенту с ВИЧ — сегодня уже недостаточно. Наша цель — качественное долголетие: чтобы каждый прожитый год был полноценным», — отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области по ВИЧ-инфекции, главный врач центра профилактики и борьбы со СПИД, кандидат медицинских наук Рафаэль Яппаров.

Современная антиретровирусная терапия при своевременной диагностике и регулярном лечении позволяет людям с ВИЧ жить долго и активно. Поэтому врачи уделяют внимание не только контролю инфекции, но и общему состоянию здоровья пациентов. Центральной темой конференции стали сопутствующие заболевания.

Участники обсудили профилактику и лечение ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, метаболических нарушений, поражений печени и почек, а также инфекций, связанных с ВИЧ. Отдельные секции посвятили женскому здоровью, старению, безопасности лекарств, организации медицинской помощи и взаимодействию специалистов.

«Сегодня пациент с ВИЧ нуждается не в помощи одного специалиста, а в согласованной работе всей медицинской команды. Инфекционист должен взаимодействовать с кардиологом, онкологом, неврологом, нефрологом, психиатром и другими специалистами, чтобы лечение и профилактика были не фрагментарными, а действительно комплексными», — отметил Рафаэль Яппаров.

В обсуждении также участвовали представители медицинских организаций и санитарно-эпидемиологической службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.