Мирра Андреева впервые вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде

Представительница Подмосковья Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 6:4, 6:0 и досрочно заняла первое место в группе Итогового турнира WTA, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

19-летняя Мирра Андреева, представляющая областной центр олимпийских видов спорта, впервые в карьере вышла в полуфинал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Уступая Арине Соболенко 1:4 в первом сете, она выиграла 11 геймов подряд и завершила матч со счетом 6:4, 6:0.

«С Ариной всегда очень сложно играть. У нее огромный опыт, она невероятно упорный соперник. Я чувствовала давление вплоть до самого последнего розыгрыша», — сказала Мирра Андреева в послематчевом интервью журналистам.

Теннисистка отметила, что смогла превратить разочарование, которое испытывала с разминки, в позитивную энергию. Это помогло ей играть агрессивнее и смелее выполнять удары.

Андреева стала первой россиянкой с 2016 года, дошедшей до полуфинала Итогового турнира WTA. Тогда такого результата добилась Светлана Кузнецова.

В турнире участвуют восемь сильнейших теннисисток мира по итогам сезона. В 2026 году соревнования проходят в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

В октябре 2026 года Андреева завоевала серебро на турнире категории WTA-1000 в Пекине и впервые поднялась на третью строчку мирового рейтинга.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.