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Машина взорвалась на юге Москвы, возбуждено уголовное дело

Происшествия

По факту взрыва машины на улице Кировоградской в столице следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СКР.

На место происшествия выехала следственная группа ГСУ СК России по г. Москве.

Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

Официальных подробностей данного происшествия нет.

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