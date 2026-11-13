Иван Щербаков: в столичном Щукине согласовали проект бизнес-центра

На северо-западе Москвы согласован проект строительства общественно-делового здания с подземным паркингом. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Он отметил, что по проекту возведения общественно-делового здания с подземным паркингом в районе Щукино выдано положительное заключение.

«Согласно документации здание переменной этажности общей площадью более 67 тыс. кв. м возведут на земельном участке в 0,8 га в рамках реализации проекта комплексного развития территории нежилой застройки», — рассказал Щербаков.

Бизнес-центр «МИНТО» разместится по адресу: Волоколамское шоссе, владение 32.

На первом этаже предусмотрены торговые помещения с отдельными входами по периметру здания — их суммарная площадь превысит 1,3 тыс. кв. метров. Начиная со второго этажа, запроектированы офисные пространства различных размеров и планировок общей площадью 42,5 тыс. кв. метров. Для части офисов на 7, 16 и 20 этажах предусмотрены выходы на террасы.

Обслуживать здание будут 13 лифтов: десять пассажирских грузоподъемностью до двух тонн, один сервисный и два, соединяющие вестибюль с подземной автостоянкой на 179 машино-мест. На прилегающей территории дополнительно предусмотрены 52 парковочных места.

По словам директора направления девелоперской компании Станислава Муклукова, проект делового пространства «МИНТО» создавался с опорой не только на современные рыночные практики, но и на потребности компаний и офисных резидентов.

«В нем предусмотрено все для комфортного рабочего дня: бесконтактный доступ в здание, многофункциональное лобби, скоростные лифты, современные инженерные системы, которые обеспечивают благоприятный микроклимат. В каждом офисном помещении запроектированы створки для естественного проветривания и мокрые точки. „МИНТО“ будет находиться в формирующемся деловом кластере вблизи станции метро „Щукинская“ и МЦК „Стрешнево“», — уточнил Муклуков.

Вокруг нового бизнес-центра на Волоколамском шоссе обустроят проезды и тротуары, разобьют газоны с цветниками, высадят декоративные деревья и кустарники. На крыше павильона въезда в подземный паркинг создадут амфитеатр для тихого отдыха с контейнерным озеленением.