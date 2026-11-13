Андрей Воробьев: 4,9 млн жителей Подмосковья занимаются физкультурой и спортом

Сегодня в Подмосковье регулярно занимаются физкультурой и спортом 4,9 млн человек. Спорт должен быть доступен каждому жителю региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На Совете при президенте РФ обсудили развитие массового и профессионального спорта в нашей стране. Владимир Владимирович уделяет этому направлению особое внимание. Наша задача — чтобы спорт был доступен каждому жителю Подмосковья, независимо от возраста и места проживания», — написал Воробьев в мессенджере МАКС.

Он подчеркнул, что особое внимание власти региона уделяют детям и молодежи, которых стараются заинтересовать с ранних лет. В этом сезоне Школьная лига объединила около 100 тыс. ребят. Для многих это первый опыт серьезных соревнований, шанс проявить себя, ощутить командный дух и поверить в свои силы.

По словам губернатора, отдельное направление — спортивные проекты с участием известных чемпионов. Традиционно проводятся турниры с участием Александра Овечкина, Игоря Акинфеева, Сергея Карякина и Яны Егорян. Также популярен проект «Выходи во двор», где звезды спорта играют вместе с местными жителями.

Продолжается развитие спортивной инфраструктуры. С 2021 года число спортобъектов выросло на 29%. Сегодня их почти 15,5 тысяч. Более 500 школьных стадионов доступны жителям в свободное от учебы время. На 334 площадках действует программа «Добрый час», предлагая бесплатные занятия для льготных категорий граждан, включая детей из многодетных и малоимущих семей.

Помимо этого, спорт становится доступнее благодаря цифровым технологиям. В 270 физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) установили камеры с искусственным интеллектом, которые отслеживают посещаемость. На портале «Спорт Подмосковья» можно записать ребенка в спортивную секцию, найти тренера рядом с домом, узнать расписание соревнований или выбрать маршрут для пробежки или велопрогулки. В этом году появились разделы «Адаптивный спорт» и «Инструкторы».

Особое внимание власти Подмосковья уделяют участникам СВО. Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО и фондом «Защитники Отечества» правительство поддерживает их возвращение к активной жизни через спорт.

«Как подчеркнул наш президент, спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого человека. Поэтому будем и дальше создавать условия для занятий в каждом округе Подмосковья — для детей, молодежи, старшего поколения, наших защитников. Чтобы заниматься любимым видом спорта можно было рядом с домом, а у каждого была возможность укреплять здоровье и добиваться своих побед», — заключил Воробьев.

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