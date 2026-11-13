Мособлкомлес разъяснил правила заготовки дров в Подмосковье

Жители Подмосковья могут заготавливать дрова круглый год, если в выбранном лесничестве выделена делянка. Для собственных нужд необходимо заключить договор купли-продажи лесных насаждений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Заготовка дров в Подмосковье разрешена в любое время года на специально выделенных делянках. Такие участки есть не во всех лесничествах. Лесничие и лесная охрана контролируют рубку.

Для заготовки древесины на собственные нужды необходимо заключить договор купли-продажи лесных насаждений. Заявку можно подать через МФЦ Московской области или региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения — 13 рабочих дней с даты регистрации запроса.

Нормативы отпуска древесины зависят от цели: на строительство жилого дома — до 100 куб. м раз в 50 лет; на ремонт или реконструкцию жилья — до 20 куб. м раз в 20 лет; на строительство и ремонт хозпостроек — до 20 куб. м раз в 10 лет; на отопление — до 10 куб. м ежегодно.

Потребуются заявление и копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Для ремонта или реконструкции жилья также нужна копия документа, подтверждающего право пользования домом или собственности на него. Если обращается представитель, необходимо подтвердить его полномочия.

В лесничествах Подмосковья также можно купить готовые колотые и пиленые дрова. Информация размещена на сайте ГАУ МО «Мособллес» в разделе платных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.