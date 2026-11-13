Россиян могут штрафовать за лох узколистный на участке

Штраф до 50 тыс. рублей может грозить дачникам, которые не принимают мер по ликвидации лоха узколистного на своих земельных участках, сообщает ТАСС .

Это прописано в положениях федерального закона № 294-ФЗ и Кодекса России об административных правонарушениях.

С 1 марта текущего года владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите от распространения опасных инвазивных растений и их ликвидации. Организациям за нарушение может грозить штраф до 700 тыс. рублей.

По приказу Минприроды страны, лох узколистный включен в федперечень опасных видов инвазивных растений в Южном и Приволжском федеральных округах. В региональные перечни это растение вошло в Татарстане, Алтайском крае, Ростовской и Пензенской областях, Крыму.

Лох узколистный — вид древесных растений рода Лох. Он может очень быстро разрастаться, захватывать новые территории и вытеснять местные виды растений, нарушая природное равновесие.

Ранее сообщалось, что в Московской области продолжают контролировать распространение американского клена, который относится к инвазивным видам.

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