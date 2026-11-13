Россиян могут штрафовать за лох узколистный на участке
Штраф до 50 тыс. рублей может грозить дачникам, которые не принимают мер по ликвидации лоха узколистного на своих земельных участках, сообщает ТАСС.
Это прописано в положениях федерального закона № 294-ФЗ и Кодекса России об административных правонарушениях.
С 1 марта текущего года владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите от распространения опасных инвазивных растений и их ликвидации. Организациям за нарушение может грозить штраф до 700 тыс. рублей.
По приказу Минприроды страны, лох узколистный включен в федперечень опасных видов инвазивных растений в Южном и Приволжском федеральных округах. В региональные перечни это растение вошло в Татарстане, Алтайском крае, Ростовской и Пензенской областях, Крыму.
Лох узколистный — вид древесных растений рода Лох. Он может очень быстро разрастаться, захватывать новые территории и вытеснять местные виды растений, нарушая природное равновесие.
Ранее сообщалось, что в Московской области продолжают контролировать распространение американского клена, который относится к инвазивным видам.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.