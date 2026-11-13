Мужчина с бензопилой набросился на полицейских в Краснодарском крае

В Тимашевске этой ночью мужчина с бензопилой набросился на полицейских, которых сам и вызвал, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступил звонок от местного жителя, который пожаловался, что ему угрожают. Когда полицейские приехали на место и направились к мужчине для уточнения ситуации, тот завел бензопилу и бросился на них.

Он проигнорировал требования прекратить противоправные действия. Тогда один из полицейских произвел один предупредительный выстрел вверх, еще два — в сторону нападавшего. Агрессор был ранен. Ему оказана медпомощь и назначено амбулаторное лечение. Полицейские не пострадали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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