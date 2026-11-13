Сбер развивает инфраструктуру и внедряет инновации на севере Подмосковья

В год своего 185-летия Сбер продолжает масштабную трансформацию офисной сети на севере Московской области и реализует технологические проекты для муниципалитетов региона. Задача — сочетать развитие современной банковской инфраструктуры с внедрением цифровых решений и живым участием в жизни городов, сообщает пресс-служба банка.

Одним из ключевых направлений остается модернизация офисной сети. С начала года на северной территории Подмосковья после ремонта открылись 13 офисов Сбера — в том числе в Мытищах, Долгопрудном и Щелкове; еще пять офисов планируется обновить до конца года. Пространства создаются по современным стандартам обслуживания, комфорта и доступности: здесь можно получить консультацию и решить широкий спектр финансовых и нефинансовых вопросов.

Параллельно банк развивает технологические проекты для муниципальных образований. В течение года Сбер провел дизайн-сессии для администраций городских округов Мытищи и Долгопрудный, а вместе с руководителями муниципалитетов области обсудил умные технологии городского управления и укрепил взаимодействие с сетью МФЦ Подмосковья.

Лизинговые программы банка позволили обновить парк коммунальной техники в Мытищах и Сергиевом Посаде.

Весь год Сбер был рядом с жителями и на городских праздниках. Команда отделения вместе со СберТраком участвовала в днях городов — от 70-летия Дубны до праздников в Сергиевом Посаде, Талдоме, Мытищах, Королеве и Долгопрудном, — а также в Дне молодежи и Дне физкультурника. При поддержке банка в Ивантеевке прошел хоровой конкурс для старшего поколения, а в Сергиевом Посаде — областной интеллектуальный турнир.

Отдельное направление — работа с молодежью и образованием. Специалисты банка провели лекцию по финансовой грамотности для студентов Сергиево-Посадского колледжа, участвовали в ярмарках вакансий в Королеве и Долгопрудном и в студенческих праздниках университета «Дубна» и РГУТИС.

По словам Михаила Языкова, управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка, 185-летие Сбера олицетворяет историю непрерывного прогресса и заботы о людях. Для команды отделения юбилейный год ознаменовался значимыми инициативами — от крупных проектов до повседневных дел, — и все они были направлены на поддержку жителей, бизнеса и городов.

«Благодарю руководителей муниципалитетов, наших клиентов и всех жителей региона за доверие и совместную работу. Меняются технологии и форматы, но суть остается прежней: банк должен быть рядом, когда это действительно важно. Впереди много общих проектов, и мы продолжим делать так, чтобы перемены к лучшему чувствовал каждый», — подчеркнул Языков.

Сбер последовательно расширяет сотрудничество с органами власти, бизнесом и социальными учреждениями Подмосковья, предлагая комплексные решения на основе современных технологий. Главная задача — не только соответствовать ожиданиям клиентов сегодня, но и создавать инфраструктуру и сервисы будущего.