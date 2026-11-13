Производители Подмосковья представили продукты питания на выставке в Шанхае

Десять пищевых предприятий Московской области участвовали в 29-й международной выставке Food & Hospitality China (FHC 2026) в Шанхае. Они представили продукцию и обсудили сотрудничество с китайскими импортерами и дистрибьюторами, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятия представили продукцию на FHC 2026 при содействии фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

В делегацию вошли производители напитков, сладостей и пищевых ингредиентов: — «Идеи» из Химок — соки, смузи и морсы; — торговый дом «Сан Гран» из Краснозаводска — соки, нектары, морсы и компоты; — кондитерская фабрика «Сокол» из Дмитрова — зефир и суфле; — «Глобус-Про» из Люберец — шоколадные изделия и кондитерские продукты; — «ЧКМ» из Чехова — печенье и плиточный шоколад; — «ПромФуд-С» из Красногорска — комплексные пищевые добавки и сухие смеси для производства продуктов; — «Коломенская пастила» из Коломны; — «Эко Фудс» из Звенигорода — конфеты в шоколадной глазури и белом шоколаде; — «Роял Кейн» из Королева — сиропы, топпинги, кордиалы и смеси для вендинга; — кондитерская фабрика «Аврора» из Люберец — шоколад.

Выставка охватила продукты питания и напитки, ингредиенты и добавки, кондитерские и хлебобулочные изделия, оборудование, упаковку и решения для гостиничного и ресторанного бизнеса. Деловая программа включала отраслевые форумы, дегустации и встречи производителей с потенциальными партнерами в формате B2B.

Информация о мероприятиях для экспортеров размещена на сайте фонда в разделе «Мероприятия»: https://exportmo.ru/events. Даты необходимо уточнять: они могут меняться по независящим от фонда причинам.

Меры поддержки экспортеров представлены на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.