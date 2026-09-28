Жители Глинькова в округе Воскресенск отметили День деревни

Жители деревни Глиньково в городском округе Воскресенск 26 сентября отметили День деревни. На празднике наградили активистов и поздравили долгожителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничную программу открыла заместитель директора МУ «ВКМЦК и Т «Истоки»» Анастасия Молодцова. Активистов Глинькова наградили почетными грамотами главы городского округа Воскресенск за вклад в развитие деревни и активную жизненную позицию.

На торжественной части поздравили долгожителей и юбиляров деревни, вручили им памятные подарки. Творческие коллективы выступили с музыкальными номерами. Организаторы уделили внимание преемственности поколений и сохранению исторической памяти.

Для старшего поколения провели розыгрыш призов в рамках проекта «Активное долголетие», для детей — игровую программу. В течение дня на празднике звучала музыка и проходили танцевальные выступления.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.