В Подмосковье обновили 79 дорог к туристическим объектам

Специалисты Мосавтодора в ремонтном сезоне 2026 года обновили 79 участков региональных дорог к туристическим и культурно-историческим объектам Подмосковья. На части дорог еще наносят разметку и укрепляют обочины, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» дорожники заменили более 365 км покрытия на 79 участках региональных дорог. Они ведут к музеям, усадьбам, памятникам и природным объектам.

«Благодаря ремонту поездки по региону станут комфортнее, а туристические маршруты — привлекательнее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Мытищах обновили участок Осташковского шоссе от поселка Жостово до остановки «Жостовский перекресток. По нему можно доехать до музея Жостовской фабрики декоративной росписи, музея «Жостовские подносы», храма Покрова Пресвятой Богородицы, смотровой площадки и пляжей Жостовского карьера. В Зарайске уложили более 21 км покрытия на Серебряно-Прудском шоссе, ведущем к Зарайскому кремлю, Гостиному двору, лодочной станции и пляжу на реке Осетр. В Раменском округе отремонтировали подъезд к станции Гжель и расположенному рядом Музею гжельского промысла.

В Волоколамском округе обновили более 16 км дороги «Лотошино — Суворово — Клин». Она ведет к селам, деревням, усадьбе Стеблево, Теряевой роще и Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому монастырю, где находится единственный в России Музей Библии с редкими изданиями.

В Подольске заменили покрытие на проспекте Ленина, по которому можно добраться до Краеведческого музея, музея-заповедника «Подолье», усадьбы А. В. Робинова, дома купца П. И. Щекина и усадьбы Савельевых. Также отремонтировали подъезд к деревне Михайловское в Рузском округе, где у реки Озерны находятся конный клуб и база отдыха, Тимоновское шоссе возле озера Сенеж в Солнечногорске и дорогу у озер Мечта и Березовое близ Дрезны в Орехово-Зуевском округе.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.