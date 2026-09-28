Жители Подмосковья задали более 100 вопросов на прямой линии по ЖКХ

Жители Подмосковья задали более 100 вопросов о цифровых технологиях в ЖКХ на онлайн-встрече с заместителем министра Сергеем Ничипорюком, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Вопросы для прямой линии жители заранее направили через платформу обратной связи на портале «Госуслуги». В онлайн-эфире участвовал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, руководитель направления цифровой трансформации Сергей Ничипорюк. Основными темами стали искусственный интеллект и анализ данных, приборы учета, телеметрия и интеграция информационных систем.

Ничипорюк рассказал, что на основе обращений жителей и истории аварий системы прогнозируют, какие участки водопроводных и канализационных сетей наиболее уязвимы. Это помогает заранее включать их в планы ремонта и снижать риск внезапных отключений.

Участники также спрашивали об «умных» счетчиках и телеметрии. По словам замминистра, эти системы исключают человеческий фактор при вводе данных и помогают жителям отслеживать потребление ресурсов, а ресурсоснабжающим организациям — быстрее выявлять утечки и сокращать потери. Прямые линии министерства проходят ежеквартально; вопросы принимают заблаговременно через «Госуслуги».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.