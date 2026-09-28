Станислав Ким объяснил, какие роллы из Тулы не найти в Японии

Эксперт по японской культуре Станислав Ким рассказал, чем японские суши отличаются от привычных роллов с сыром и майонезом, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

По словам Кима, в Японии суши выражают уважение к продукту и человеку, который их приготовил. Главное в них — свежесть и вкус, поэтому ингредиентов немного, а лишние соусы и специи не добавляют.

Классические варианты — нигири, комочек риса с ломтиком рыбы сверху; маки, ролл в нори с одной-двумя начинками; и гункан, «лодочка» из риса и нори с мягкой начинкой из икры или салата.

Японские суши меньше привычных роллов и рассчитаны на один укус. Соевый соус и васаби подают отдельно, без шапок из сыра и майонеза.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.