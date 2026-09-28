«Очень счастлива»: Юлия Пересильд впервые вышла замуж

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сегодня в 14:04

Долгое время актриса старалась избегать публичного обсуждения своей личной жизни. В какой-то момент она даже скрыла, что вышла замуж за своего избранника.

Однако на праздновании своего дня рождения в сентябре Пересильд появилась с кольцом на безымянном пальце. Спустя несколько дней в интервью Юлия призналась, что сочеталась узами брака с возлюбленным.

«Да, вышла (замуж — ред.). И очень счастлива», — рассказала она.

Имя возлюбленного Юлия оставила в тайне. Этот брак стал первым для актрисы.

У Пересильд есть дочери Анна и Мария от отношений с кинорежиссером Алексеем Учителем.

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